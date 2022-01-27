В Гродно бетономешалка на переходе сбила парня

Источник материала: БелТА

27 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно грузовик сбил на пешеходном переходе парня. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Серьезная авария произошла сегодня около полудня на Скидельском шоссе. 18-летний парень вышел из автобуса и стал переходить дорогу по зебре. Его появление на дороге стало неожиданностью для водителя КАМАЗа. "Возможно, находясь уже на переходе и заметив двигавшийся грузовик, пешеход от рывка назад потерял равновесие и упал. С другой стороны, по словам очевидцев, благодаря тому, что водитель вывернул руль влево, лежавшего пешехода он не переехал, а пропустил между колес", - рассказали в ГАИ.

Молодой человек получил травмы. Он госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются.

В ГАИ напомнили, что переход должен быть местом повышенного внимания и для водителей, и для самих пешеходов.-0-