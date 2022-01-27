Пообещав работу в Китае, мошенник оформил на минчанина два кредита

Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан мужчина, который обещал минчанину устроить на работу в Китай, но вместо этого оформил на него два кредита. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Минчанин сообщил во Фрунзенское РУВД, что передал незнакомцу паспорт для подготовки визы, а тот оформил на его имя два кредита.

"В социальной сети мужчина нашел предложение устроиться на работу в Китае и связался с посредником, который обещал быстро оформить необходимые документы, в том числе рабочую визу. Однако после получения чужого паспорта фигурант отправился в банк и запросил на имя мужчины кредит на сумму Br20 тыс., а также взял в рассрочку дорогостоящий телевизор", - рассказали правоохранители.

Затем фигурант вернул минчанину паспорт, удалил историю переписки и перестал входить на связь. Телевизор мужчина продал, деньги потратил в личных целях.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Милиция напоминает, что не стоит передавать личные документы подозрительным незнакомцам. Перед выездом на работу за границу следует позвонить по телефону профильной горячей линии Департамента по гражданству и миграции МВД +375(17) 218-52-64.-0-