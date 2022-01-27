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В Гродно грузовик на переходе сбила 18-летнего парня

27.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В Гродно грузовик сбил 18-летнего парня на пешеходном переходе. Об этом сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла около полудня 27 января на Скидельском шоссе. Парень вышел из автобуса и начал переходить дорогу по зебре. Увидев приближающийся КАМАЗ, молодой человек отпрыгнул назад и упал. В то же время, согласно свидетельствам очевидцев, водителю грузовика удалось вывернуть влево, благодаря чему лежащего на дороге пешехода он не переехал, а пропустил между колес.

В итоге молодой человек был госпитализирован. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно грузовик сбил 18-летнего парня на пешеходном переходе. Об этом сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома. Авария произошла около полудня 27 января на...
 
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