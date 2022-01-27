22-летний польский солдат застрелился недалеко от границы с Беларусью

Источник материала: ОНТ

ЧП с военнослужащим в Польше. Накануне недалеко от польско-белорусской границы застрелился молодой человек.

Это 22-летний солдат из 9-й бронекавалерийской бригады из Бранево. Войско Польское и прокуратура подтвердили, что выстрел был из табельного оружия. Информация появилась в официальном Twitter механизированной дивизии.

Это не первый инцидент с польскими военными. Ранее сообщалось, что несколько человек, которые выполняли задачи на границе, умерли в результате чрезмерного употребления алкоголя. О таких фактах рассказывал и бежавший в Беларусь польский солдат Эмиль Чечко.

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