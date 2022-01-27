|
22-летний польский солдат застрелился недалеко от границы с Беларусью
Источник материала: ОНТ
ЧП с военнослужащим в Польше. Накануне недалеко от польско-белорусской границы застрелился молодой человек.
Это 22-летний солдат из 9-й бронекавалерийской бригады из Бранево. Войско Польское и прокуратура подтвердили, что выстрел был из табельного оружия. Информация появилась в официальном Twitter механизированной дивизии.
Это не первый инцидент с польскими военными. Ранее сообщалось, что несколько человек, которые выполняли задачи на границе, умерли в результате чрезмерного употребления алкоголя. О таких фактах рассказывал и бежавший в Беларусь польский солдат Эмиль Чечко.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЧП с военнослужащим в Польше. Накануне недалеко от польско-белорусской границы застрелился молодой человек. Это 22-летний солдат из 9-й бронекавалерийской бригады...
|
Архив (Разное)