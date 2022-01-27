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Впервые за 13 лет в Лондоне представили работы экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона
Источник материала: ОНТ
Единственная выставка самого шокирующего художника XX века.
Англичанин и самоучка, вывернувший современное искусство наизнанку.
Перед его картинами содрогнулся весь мир. Он рисовал боль и страдания слишком правдиво. Из-за этого пугающие творения критиковались за излишний драматизм. Но при этом его работы одни из самых дорогих в мире.
Выставка – новое видение сплетения человека и животного. Организаторы приложили много усилий, чтобы собрать картины в Королевской академии художеств. Большая их часть находится в частных коллекциях, а также выставляется на лучших площадках мира.
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Единственная выставка самого шокирующего художника XX века. Англичанин и самоучка, вывернувший современное искусство наизнанку. Перед его картинами содрогнулся...
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