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Впервые за 13 лет в Лондоне представили работы экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона

27.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Впервые за 13 лет в Лондоне представили работы экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона

Единственная выставка самого шокирующего художника XX века.

Англичанин и самоучка, вывернувший современное искусство наизнанку.

Перед его картинами содрогнулся весь мир. Он рисовал боль и страдания слишком правдиво. Из-за этого пугающие творения критиковались за излишний драматизм. Но при этом его работы одни из самых дорогих в мире.

Выставка – новое видение сплетения человека и животного. Организаторы приложили много усилий, чтобы собрать картины в Королевской академии художеств. Большая их часть находится в частных коллекциях, а также выставляется на лучших площадках мира.

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Единственная выставка самого шокирующего художника XX века. Англичанин и самоучка, вывернувший современное искусство наизнанку. Перед его картинами содрогнулся...
 
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