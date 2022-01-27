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На могилевской заправке в кузове грузовика взорвался газовый баллон
Источник материала: ОНТ
В шаге от серьезного ЧП. В Могилеве прямо на автозаправочной станции в кузове грузовика взорвался газовый баллон.
Машина, в кабине которой было два человека, принадлежит жилищно-коммунальной службе Ленинского района города. Возгорание в кузове первым заметил пассажир. Водитель успел отогнать грузовик от колонок с топливом и вызвал службу спасения.
До прибытия подразделений МЧС работники заправки пытались самостоятельно потушить пламя порошковым огнетушителем, но безуспешно.
Есть вероятность, что водитель грузовика нарушил правила перевозки опасных грузов. Проверка продолжается. Все детали происшествия предстоит установить специалистам.
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В шаге от серьезного ЧП. В Могилеве прямо на автозаправочной станции в кузове грузовика взорвался газовый баллон. Машина, в кабине которой было два человека,...
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