На могилевской заправке в кузове грузовика взорвался газовый баллон

Источник материала: ОНТ

В шаге от серьезного ЧП. В Могилеве прямо на автозаправочной станции в кузове грузовика взорвался газовый баллон.

Машина, в кабине которой было два человека, принадлежит жилищно-коммунальной службе Ленинского района города. Возгорание в кузове первым заметил пассажир. Водитель успел отогнать грузовик от колонок с топливом и вызвал службу спасения.

До прибытия подразделений МЧС работники заправки пытались самостоятельно потушить пламя порошковым огнетушителем, но безуспешно.

Инесса Елфимова, официальный представитель Могилевского областного управления МЧС: «Прибывшие спасатели оперативно потушили пожар. В автомобили находились три газовых баллона. Один из них взорвался. Пострадавших нет. Имущество автозаправки не повреждено. Причины инцидента сейчас устанавливаются».

Есть вероятность, что водитель грузовика нарушил правила перевозки опасных грузов. Проверка продолжается. Все детали происшествия предстоит установить специалистам.

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