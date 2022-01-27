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В Словакии прошла акция протеста против военного сотрудничества с США

27.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Словакии прошла акция протеста против военного сотрудничества с США

Словакия вышла на акцию протеста против размещения в стране военных объектов и военнослужащих США.

Официально Братислава уже пообещала Вашингтону, что подпишет договор о сотрудничестве. В обмен на деньги – доступ к аэродромам и размещение ударного контингента.

Но правительство не посоветовалось с людьми, которые уверены, что американцы просто хотят получить очередные базы для давления на Россию.

Протестующие заявили, что никогда не поднимут оружие против славянских народов. Они требуют организации референдума по вопросу военного сотрудничества с США.

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Словакия вышла на акцию протеста против размещения в стране военных объектов и военнослужащих США. Официально Братислава уже пообещала Вашингтону, что подпишет...
 
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