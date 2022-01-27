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Диетолог назвала полезные для зрения продукты
Источник материала: ОНТ
Диетолог Кэролин Уильямс назвала восемь продуктов, полезных для зрения. Об этом она
Как отмечает специалист, положительное влияние на здоровье глаз оказывает витамин А, который способствует укреплению роговицы и повышает остроту зрения. Обусловлено это тем, что данный витамин отвечает за выработку зрительного пигмента родопсина – его нехватка может стать причиной развития таких заболеваний, как куриная слепота (невозможность видеть предметы в темное время суток). Поэтому употребление продуктов, богатых витамином А, по словам диетолога, может помочь в восполнении недостающего родопсина.
Первым таким продуктом специалист считает батат, который, кроме витамина А, содержит каротиноиды, схожие по своему действию с антиоксидантами. Также в перечень вошли шпинат, кейл и яйца – они богаты лютеином и зеаксантином, эффект от которых также схож с действием антиоксидантов и способствует защите сетчатки.
Кроме того, диетолог отметила, что существенно важным для здоровья глаз является витамин Е. Для восполнения его нехватки специалист советует ежедневно съедать хотя бы горсть миндаля. А тем, кто сталкивается с синдромом сухого глаза, диетолог советует употреблять продукты с высоким содержанием омега-3 – к таковым она отнесла различные виды рыбы, такие как форель, сардина, лосось, скумбрия и сардины.
Уильямс также обратила внимание на фасоль и другие бобовые – они содержат высокое количество клетчатки и обладают низким гликемическим индексом, а также папайю, которая содержит замедляющие развитие катаракты ликопин и витамин С.
Фото: Freepik
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Диетолог Кэролин Уильямс назвала восемь продуктов, полезных для зрения. Об этом она рассказала порталу Yahoo Life. Как отмечает специалист, положительное влияние на...
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