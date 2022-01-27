Диетолог назвала полезные для зрения продукты

Источник материала: ОНТ

Диетолог Кэролин Уильямс назвала восемь продуктов, полезных для зрения. Об этом она рассказала порталу Yahoo Life.

Как отмечает специалист, положительное влияние на здоровье глаз оказывает витамин А, который способствует укреплению роговицы и повышает остроту зрения. Обусловлено это тем, что данный витамин отвечает за выработку зрительного пигмента родопсина – его нехватка может стать причиной развития таких заболеваний, как куриная слепота (невозможность видеть предметы в темное время суток). Поэтому употребление продуктов, богатых витамином А, по словам диетолога, может помочь в восполнении недостающего родопсина.

Первым таким продуктом специалист считает батат, который, кроме витамина А, содержит каротиноиды, схожие по своему действию с антиоксидантами. Также в перечень вошли шпинат, кейл и яйца – они богаты лютеином и зеаксантином, эффект от которых также схож с действием антиоксидантов и способствует защите сетчатки.

Кроме того, диетолог отметила, что существенно важным для здоровья глаз является витамин Е. Для восполнения его нехватки специалист советует ежедневно съедать хотя бы горсть миндаля. А тем, кто сталкивается с синдромом сухого глаза, диетолог советует употреблять продукты с высоким содержанием омега-3 – к таковым она отнесла различные виды рыбы, такие как форель, сардина, лосось, скумбрия и сардины.

Уильямс также обратила внимание на фасоль и другие бобовые – они содержат высокое количество клетчатки и обладают низким гликемическим индексом, а также папайю, которая содержит замедляющие развитие катаракты ликопин и витамин С.

Фото: Freepik

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