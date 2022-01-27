В Минске завершено расследование уголовного дела в отношении 14-летнего наркокурьера

Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

В ходе предварительного расследования выявлено, что несовершеннолетний уроженец столицы состоял в организованной преступной группе, основной деятельностью которой был незаконный оборот особо опасных психотропных веществ.

По материалам уголовного дела, в ноябре 2021 года 14-летний подросток, желая заработать, приобрел для сбыта у других участников преступной группы порошковое вещество, содержащее в своем составе особо опасное психотропное вещество - альфа-PVР. "Установлено, что несовершеннолетний обвиняемый продавал запрещенные вещества через интернет-ресурсы. Получая психотропные вещества, он делал закладки в тайники и предоставлял отчет другим участникам преступной группы через интернет. В период противоправной деятельности он неоднократно извлекал из тайников, расположенных на территории Минска и Минского района, различные особо опасные психотропные вещества для дальнейшего сбыта потребителям", - рассказали в СК.

При проведении личного обыска сотрудники ОНиПТЛ Московского РУВД Минска изъяли два мобильных телефона, на которых обнаружены фотоизображения с географическими координатами о местах расположения тайников. При осмотре тайников изъяты два свертка с веществом, которое, по заключению экспертов, содержит альфа-PVP. Следователями проведены допросы, изучена информация, хранящаяся на изъятых мобильных телефонах, проведен обыск по месту жительства. К материалам дела приобщены результаты ряда экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.4 ст.328 (незаконное с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка и незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ в крупном размере, совершенное организованной группой) УК. В отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

Уголовное дело в отношении иных участников преступной группы по ч.4 ст.328 УК выделено в отдельное производство, расследование продолжается.

"В 2021 году в Минске зафиксировано увеличение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Если за 12 месяцев 2020 года в столице было возбуждено 990 уголовных дел по ст.328 УК, то за аналогичный период 2021 года - 1299 дел. Среди обвиняемых - 33 несовершеннолетних, 57 женщин, 112 ранее судимых и 357 неработающих и не обучающихся", - рассказали в ведомстве.

В прошлом году по фактам сбыта запрещенных веществ, повлекших смерть граждан в результате их потребления, в Минске было возбуждено 72 уголовных дела (в 2020 году - 44). В большинстве случаев смерть наступила от употребления метадона.

"Все больше в преступную деятельность вовлекается молодежь. Способствует этому и бесконтрольность со стороны родителей. Зачастую они не в курсе проблем своих детей, не обращают внимание на эмоциональное состояние ребенка, его безразличие и равнодушие, потерю интереса к учебе и прежним увлечениям, прогулы в школе. Все это может свидетельствовать, что ребенок принимает психоактивные вещества, - обратили внимание следователи. - Уважаемые родители, обращайте внимание на своих детей, интересуйтесь их окружением и чем они занимаются в интернете. При малейшем подозрении обратитесь в органы внутренних дел".-0-