СК выясняет обстоятельства травмирования машиниста башенного крана в Могилевском районе

Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования машиниста башенного крана в Могилевском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По информации следствия, вечером 26 января на строящемся объекте в агрогородке Полыковичи упал башенный кран. В момент происшествия машинист находился в кабине и осуществлял подъем двух груженых поддонов. В результате падения 34-летнему рабочему причинены различные травмы. Он госпитализирован.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Могилевской области проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.

По одной из версий, не сработала система безопасности работы башенного крана.

По данному факту Могилевский межрайонный отдел СК проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-