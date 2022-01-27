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СК выясняет обстоятельства травмирования машиниста башенного крана в Могилевском районе

27.01.2022 18:25 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования машиниста башенного крана в Могилевском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По информации следствия, вечером 26 января на строящемся объекте в агрогородке Полыковичи упал башенный кран. В момент происшествия машинист находился в кабине и осуществлял подъем двух груженых поддонов. В результате падения 34-летнему рабочему причинены различные травмы. Он госпитализирован.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Могилевской области проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.

По одной из версий, не сработала система безопасности работы башенного крана.

По данному факту Могилевский межрайонный отдел СК проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По информации следствия, вечером 26 января на строящемся объекте в агрогородке Полыковичи упал башенный кран. В момент происшествия машинист находился в кабине и...
 
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