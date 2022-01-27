﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Продавец из Могилева задержана за оскорбительные комментарии в адрес правоохранителей

27.01.2022 19:25 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержана продавец из Могилева за оскорбительные комментарии в адрес столичных правоохранителей, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД установили 36-летнюю жительницу Могилева, которая в интернете оскорбляла сотрудников минской милиции.

"Женщина в сентябре 2021 года в одном из экстремистских Telegram-каналов под постами о сотрудниках столичной милиции оставляла оскорбительные комментарии. Свой поступок аргументировала влиянием на нее вышеуказанных интернет-ресурсов", - рассказали в ведомстве.

Ранее в поле зрения милиции не попадала. В настоящее время фигурантка проверяется на причастность к совершению иных противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Правовая оценка действиям задержанной будет дана Следственным комитетом.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД установили 36-летнюю жительницу Могилева, которая в интернете оскорбляла сотрудников минской милиции.
 
Новости дня
Новости разные
 
СК выясняет обстоятельства травмирования машиниста башенного крана в Могилевском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by