|
Продавец из Могилева задержана за оскорбительные комментарии в адрес правоохранителей
Источник материала: БелТА
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержана продавец из Могилева за оскорбительные комментарии в адрес столичных правоохранителей, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД установили 36-летнюю жительницу Могилева, которая в интернете оскорбляла сотрудников минской милиции.
"Женщина в сентябре 2021 года в одном из экстремистских Telegram-каналов под постами о сотрудниках столичной милиции оставляла оскорбительные комментарии. Свой поступок аргументировала влиянием на нее вышеуказанных интернет-ресурсов", - рассказали в ведомстве.
Ранее в поле зрения милиции не попадала. В настоящее время фигурантка проверяется на причастность к совершению иных противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов.
Правовая оценка действиям задержанной будет дана Следственным комитетом.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД установили 36-летнюю жительницу Могилева, которая в интернете оскорбляла сотрудников минской милиции.
|
Архив (Разное)