Женщина пошла спать, а проснувшись, забыла 20 лет своей жизни

Источник материала: ОНТ

Жительница британского города Брейнтри (графство Эссекс) почувствовала себя простуженной и легла спать. Очнулась она в больнице и без воспоминаний о последних 20 годах жизни. Об этом сообщает издание New York Post.

Клэр Маффетт-Рис, работала журналистом и часто брала интервью у знаменитостей. Со своим мужем Скоттом она познакомилась еще в 1995 году в одном из местных пабов. С тех пор они не расставались, а в 2008 году пара поженилась, после чего у них родились сыновья Джек и Макс.

Однако в 2021 году все изменилось. В один из вечером она почувствовала себя нехорошо и, решив, что заразилась простудой от своего мужа, легла спать пораньше. На следующее утро один из сыновей попытался разбудить маму, однако у него это не получилось. После этого женщину доставили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя еще некоторое время ее перевели в специализированную клинику, где у женщины было диагностировано вызванное энцефалитом воспаление мозга. Вскоре лечение дало результаты и спустя 16 суток женщина была отключена от аппарата ИВЛ.

Сразу после того, как англичанка очнулась, она поинтересовалась состоянием их домашних кошек. И, к ее удивлению, она услышала, что один из домашних питомцев уже давно мертв, а второй был усыплен всего за неделю до болезни Клэр.

Вскоре женщина обнаружила, что она практически не помнит события всех последних 20 лет. Она помнила своего мужа и детей, дни их рождения, первые дни детей в школе, что они любят, а что – нет. Однако она совершенно не помнила собственную свадьбу, отпуска и многое другое, включая пандемию COVID-19, теракты 11 сентября, а также смерть своих родственников

Я рыдала в объятиях мужа и слушала, как он рассказывал мне, что мой дядя Майкл умер от рака три месяца назад, мой дядя Питер скончался от сердечного приступа семь лет назад, а мой двоюродный брат Тэш умер в 2018 году.

Спустя еще пять недель женщину выписали из больницы, однако из-за последствий энцефалита она не могла передвигаться без помощи мужа. Сейчас женщина идет на поправку и, по ее собственным словам, с удивлением заново узнает о многих фактах из жизни собственной и своей семьи. Ей даже удалось вернуться к работе. Впрочем, врачи говорят, что подобный побочный эффект весьма распространен среди переболевших энцефалитом и нет никаких гарантий того, что память полностью вернется к англичанке.

Фото: @mrscreece

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