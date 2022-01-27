Порывистый ветер и гололед. Прогноз погоды на 28 января

Источник материала: ОНТ

До конца недели в Беларуси ожидается неустойчивая и ветреная погода. Череда североатлантических циклонов и их атмосферные фронты принесут новые порции осадков в виде снега, мокрого снега и дождя.

28 января погоду определят атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться с Балтийского моря на Псковскую область России. Они принесут теплые, влажные, неустойчивые воздушные массы с запада Европы. В результате небо будет плотно закрыто снеговыми облаками, дискомфорт принесёт и порывистый ветер.

В пятницу – облачно. Снег, мокрый снег, дождь. Местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Утром и днем по северу страны налипание мокрого снега. Влажность до 100 процентов. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный порывистый, днем по западу сильный порывистый, метель. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

Температура воздуха утром – от +1℃ по западу до -1℃ по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов холоднее. В середине дня на большей части страны столбики термометров на отметках 0℃…+1℃. К вечеру температура существенно не изменится – от +1℃ по западу до -1℃ по восточной половине.

В предстоящие выходные ожидается ненастная погода. Ее обусловит активный циклон. Двигаясь со Скандинавии на территорию Латвии, он принесет облачную погоду. На большей части страны снег, мокрый снег различной интенсивности. Влажность до 90 процентов. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый, временами сильный порывистый, метель. Температура воздуха минимальная ночью -1℃…-6℃, в середине дня -3℃…+3℃. В последний день января сохранится ветреная с осадками погода.

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