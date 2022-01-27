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Владимир Арчаков: надо защищать национальные интересы, и делать это на новом качественном уровне
Источник материала: ОНТ
Изменения и дополнения в Конституцию как инструмент национальной безопасности. О современных вызовах и как им противостоять на законодательном уровне, отстаивая национальные интересы, речь пошла на специальном форуме.
Предложения ученых анализируют практики из Совета безопасности. Отдельный аспект – Конституция. Проект изменений отражает интересы народа Беларуси.
Отдельно отмечается, что впервые в проекте Основного закона появился такой национальный интерес, как благосостояние каждого человека, за который государство будет бороться всеми силами и средствами.
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Изменения и дополнения в Конституцию как инструмент национальной безопасности. О современных вызовах и как им противостоять на законодательном уровне, отстаивая...
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