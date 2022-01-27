Владимир Арчаков: надо защищать национальные интересы, и делать это на новом качественном уровне

Источник материала: ОНТ

Изменения и дополнения в Конституцию как инструмент национальной безопасности. О современных вызовах и как им противостоять на законодательном уровне, отстаивая национальные интересы, речь пошла на специальном форуме.





Предложения ученых анализируют практики из Совета безопасности. Отдельный аспект – Конституция. Проект изменений отражает интересы народа Беларуси.

Владимир Арчаков, заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Беларуси: «Существует множество опасностей, характерных для современного мира. Это конфликтность и нестабильность, гибридные войны, цветные революции, терроризм и экстремизм, биологические угрозы, изменения климата, проблемы экологии и так далее. От всего этого надо защищать национальные интересы и делать это, конечно, на новом качественном и концептуальном уровне».

Отдельно отмечается, что впервые в проекте Основного закона появился такой национальный интерес, как благосостояние каждого человека, за который государство будет бороться всеми силами и средствами.

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