Неизвестный открыл стрельбу в отеле в Вашингтоне, один человек погиб

Источник материала: ОНТ

Один человек погиб, еще четверо – получили ранения в результате стрельбы в одном из отелей Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Согласно предварительным данным, инцидент со стрельбой произошел утром 27 января. Среди пострадавших четверо – женщины. Одна из них умерла от полученного ранения, остальные были госпитализированы.

Причины и обстоятельства происшествия пока не известны. Сообщается, что прилегающие к территории отеля улицы в данный момент перекрыты, ведется расследование.

Фото: Pixabay

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