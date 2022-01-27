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Неизвестный открыл стрельбу в отеле в Вашингтоне, один человек погиб

27.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неизвестный открыл стрельбу в отеле в Вашингтоне, один человек погиб

Один человек погиб, еще четверо – получили ранения в результате стрельбы в одном из отелей Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News. 

Согласно предварительным данным, инцидент со стрельбой произошел утром 27 января. Среди пострадавших четверо – женщины. Одна из них умерла от полученного ранения, остальные были госпитализированы. 

Причины и обстоятельства происшествия пока не известны. Сообщается, что прилегающие к территории отеля улицы в данный момент перекрыты, ведется расследование.

Фото: Pixabay 

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Один человек погиб, еще четверо – получили ранения в результате стрельбы в одном из отелей Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News. ...
 
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