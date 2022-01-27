Сборная Египта вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций по футболу

Источник материала: ОНТ

В 1/8 египтяне играли против сборного Кот-д’Ивуара. Основное и дополнительное время завершились нулевой ничьей.

Все решила серия пенальти, где египтяне успешно реализовали пять ударов, а их оппоненты – четыре. Решающий пенальти в этом матче исполнил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Матч между Экваториальной Гвинеей и Мали также закончился пенальти: в основное и дополнительное время команды не смогли поразить ворота, а в серии 11-метровых удача была на стороне футболистов Экваториальной Гвинеи.

Четвертьфинальные матчи пройдут 29 и 30 января.

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