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Сборная Египта вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций по футболу

27.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Египта вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций по футболу

В 1/8 египтяне играли против сборного Кот-д’Ивуара. Основное и дополнительное время завершились нулевой ничьей.

Все решила серия пенальти, где египтяне успешно реализовали пять ударов, а их оппоненты – четыре. Решающий пенальти в этом матче исполнил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.  

Матч между Экваториальной Гвинеей и Мали также закончился пенальти: в основное и дополнительное время команды не смогли поразить ворота, а в серии 11-метровых удача была на стороне футболистов Экваториальной Гвинеи.

Четвертьфинальные матчи пройдут 29 и 30 января.

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В 1/8 египтяне играли против сборного Кот-д’Ивуара. Основное и дополнительное время завершились нулевой ничьей. Все решила серия пенальти, где египтяне успешно...
 
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