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Эшли Барти вышла в финал Australian Open

27.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эшли Барти вышла в финал Australian Open

Эшли Барти – первая финалистка Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В полуфинальном матче она встречалась с американкой Мэдисон Кис. Сенсации не произошло. За час Барти довольно легко обыграла соперницу в двух сетах – 6:1, 6:3. 

Отметим, что на этом турнире Эшли Барти считается фавориткой. 

Победительница финального матча получит 2 миллиона 875 тысяч долларов призовых.

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Эшли Барти – первая финалистка Открытого чемпионата Австралии по теннису. В полуфинальном матче она встречалась с американкой Мэдисон Кис. Сенсации не произошло....
 
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