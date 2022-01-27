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Эшли Барти вышла в финал Australian Open
Источник материала: ОНТ
Эшли Барти – первая финалистка Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В полуфинальном матче она встречалась с американкой Мэдисон Кис. Сенсации не произошло. За час Барти довольно легко обыграла соперницу в двух сетах – 6:1, 6:3.
Отметим, что на этом турнире Эшли Барти считается фавориткой.
Победительница финального матча получит 2 миллиона 875 тысяч долларов призовых.
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Эшли Барти – первая финалистка Открытого чемпионата Австралии по теннису. В полуфинальном матче она встречалась с американкой Мэдисон Кис. Сенсации не произошло....
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