Эшли Барти вышла в финал Australian Open

Источник материала: ОНТ

Эшли Барти – первая финалистка Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В полуфинальном матче она встречалась с американкой Мэдисон Кис. Сенсации не произошло. За час Барти довольно легко обыграла соперницу в двух сетах – 6:1, 6:3.

Отметим, что на этом турнире Эшли Барти считается фавориткой.

Победительница финального матча получит 2 миллиона 875 тысяч долларов призовых.

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