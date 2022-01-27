|
Риторика США направлена на падение акций российских компаний и курса рубля – мнение эксперта
Источник материала: ОНТ
США преследуют собственные экономические цели, прикрываясь громкими словами о демократии и близости войны в Украине. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил политолог Армен Гаспарян.
Гаспарян согласился с тезисом, что США своей агрессивной риторикой добиваются падения курса российского рубля и стоимости акций российских предприятий-флагманов.
Политолог также отметил, что США и Великобритания хотят устроить бойню в Украине и за счет этого нажиться. Обычных украинцев при этом могут нещадно использовать «как дрова для огня».
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США преследуют собственные экономические цели, прикрываясь громкими словами о демократии и близости войны в Украине. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего...
|
Архив (Разное)