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Риторика США направлена на падение акций российских компаний и курса рубля – мнение эксперта

27.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Риторика США направлена на падение акций российских компаний и курса рубля – мнение эксперта

США преследуют собственные экономические цели, прикрываясь громкими словами о демократии и близости войны в Украине. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил политолог Армен Гаспарян.

Гаспарян согласился с тезисом, что США своей агрессивной риторикой добиваются падения курса российского рубля и стоимости акций российских предприятий-флагманов.

Армен Гаспарян: «Конечно. Давайте вспомним события в Минске в 2020 году. Когда среди первых полетели вниз акции “Беларуськалия”, и как CNN в этот же момент заговорил “ничего страшного, уйдут тоталитаристы с рынка – нам есть кем заместить”. Это просто классика жанра».

Политолог также отметил, что США и Великобритания хотят устроить бойню в Украине и за счет этого нажиться. Обычных украинцев при этом могут нещадно использовать «как дрова для огня».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Теги: Минск
 
 
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США преследуют собственные экономические цели, прикрываясь громкими словами о демократии и близости войны в Украине. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего...
 
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