Армен Гаспарян: цветная революция первый раз в истории не удалась именно в Беларуси, при сильной власти эта «дискотека» была обречена

Источник материала: ОНТ

Организаторы цветных революций всегда достигали желаемых результатов. Впервые в истории подобная «политическая дискотека» не удалась именно в Беларуси. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассуждал российский политолог Армен Гаспарян.

В сентябре 2020 года Гаспарян высказывал мнение, что ружье, которое было заявлено белорусской оппозицией, однажды обязательно выстрелит. Сейчас эксперт отмечает, что он не подозревал, как себя покажут соратники Тихановской.

Армен Гаспарян: «Я нисколько не стесняюсь своего прогноза образца сентября 2020 года. Я исходил из того, что, если такие колоссальные ресурсы были задействованы с точки зрения белорусской оппозиции, то с них попросят какой-то результат, а во-вторых им дадут политических консультантов, аналитиков, которые будут ситуацию готовить. Я, конечно, подозревал, что уровень интеллектуальный у подавляющего большинства соратников Тихановской мизерен. Но не подозревал степень засады. Потому что то, что я в ежедневном формате читаю из уст Тихановской, Цепкало, Латушко, Вечерко – это, конечно, чудовищно. Это могила невостребованного праха человеческого знания. Все-таки на месте кураторов я бы разогнал эту артель к чертовой матери».

Политолог подчеркивает, что цветная революция первый раз в истории не удалась именно в Беларуси.

Армен Гаспарян: «Конечно, организаторы всех возможных политических дискотек на постсоветском пространстве постарались взять реванш у судьбы, устроив такую же историю на территории Казахстана, но с еще меньшими у себя имиджевыми результатами. По той лишь причине, что события в Беларуси, до сих пор мало кто отдает себе в этом отчет, это ведь первый раз, когда бархатная, цветная, цветочная революция не удалась. Это первый раз! Всегда они приводили к диаметрально иным результатам. Беларусь с этой точки зрения показала, что, если есть власть, если во власти есть серьезные люди и если у общества есть понимание, что происходит, то эта “дискотека” обречена».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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