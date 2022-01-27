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Диетолог назвала замедляющий старение фрукт
Источник материала: ОНТ
Диетолог Светлана Зеленцова в
По словам специалиста, таковым является грейпфрут, который обладает целым рядом полезных свойств. Главным таким свойством является высокое содержание во фрукте кремния и витамина С, укрепляющих работу иммунитета, а также повышающих синтез коллагена, отвечающего за замедление старения.
Кроме того, грейпфруты содержат нарингенин, который обладает антиоксидантным, противоопухолевым, антибактериальным, противовоспалительным и противовирусным свойствами. К тому же нарингенин улучшает состояние сосудов и сердца и подавляет аппетит – последнее может оказаться весьма полезным при борьбе с ожирением.
Специалист также отметила, что фрукт полезен высоким содержанием клетчатки, помогающей улучшить работу кишечника, а также способствует снижению кислотности желудочного сока. Впрочем, Зеленцова также подчеркнула, что злоупотреблять грейпфрутами не стоит, так как он подавляет действие некоторых ферментов, необходимых для детоксикации многих веществ в организме. Также его не советуют употреблять в случае острых заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Фото: Freepik
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