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Молодежь активно обсуждает проект обновленной Конституции Беларуси
Источник материала: ОНТ
Активное общественное обсуждение проекта обновленной Конституции продолжается. Большое внимание мнению молодежи. В Гродненском университете несколько недель проходят диалоговые дискуссионные площадки.
Сегодня с экспертами поправки в Конституцию и предстоящий референдум обсудили курсанты и личный состав военного факультета. В учебные аудитории пришли политолог и представители Министерства обороны. Помимо основных изменений, которые касаются социальных гарантий, института брака и семьи, сохранения традиций и культурных кодов, говорили о роли молодежи в реализации поправок, а также о внешних угрозах, гибридных войнах и дополнительных гарантиях безопасности страны.
Сейчас поправки в Конституцию в Гродненском вузе обсуждают преподаватели и студенческий актив. После каникул возможность пообщаться с экспертами и членами Конституционной комиссии, а также высказать свое мнение, будет у всех студентов. Диалоговые площадки пройдут на каждом факультете.
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Активное общественное обсуждение проекта обновленной Конституции продолжается. Большое внимание мнению молодежи. В Гродненском университете несколько недель...
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