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Молодежь активно обсуждает проект обновленной Конституции Беларуси

27.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Молодежь активно обсуждает проект обновленной Конституции Беларуси

Активное общественное обсуждение проекта обновленной Конституции продолжается. Большое внимание мнению молодежи. В Гродненском университете несколько недель проходят диалоговые дискуссионные площадки. 

Сегодня с экспертами поправки в Конституцию и предстоящий референдум обсудили курсанты и личный состав военного факультета. В учебные аудитории пришли политолог и представители Министерства обороны. Помимо основных изменений, которые касаются социальных гарантий, института брака и семьи, сохранения традиций и культурных кодов, говорили о роли молодежи в реализации поправок, а также о внешних угрозах, гибридных войнах и дополнительных гарантиях безопасности страны. 

Сейчас поправки в Конституцию в Гродненском вузе обсуждают преподаватели и студенческий актив. После каникул возможность пообщаться с экспертами и членами Конституционной комиссии, а также высказать свое мнение, будет у всех студентов. Диалоговые площадки пройдут на каждом факультете. 

 

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Активное общественное обсуждение проекта обновленной Конституции продолжается. Большое внимание мнению молодежи. В Гродненском университете несколько недель...
 
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