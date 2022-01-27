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Беларусь – Сирия: за 2021-й товарооборот стран увеличился более чем на 41%

27.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь – Сирия: за 2021-й товарооборот стран увеличился более чем на 41%

Беларусь может обеспечить большинство потребностей Сирии в продукции машиностроения. Об этом заявил премьер-министр нашей страны на встрече с делегацией Сирии. 

Её возглавил министр общественных работ и жилищного строительства Сухейль Абед Аль-Латиф. Роман Головченко отметил, что Беларусь может поставлять в эту страну также технику пассажирского, сельскохозяйственного, грузового и строительного назначения. Договорённости на правительственном уровне позволят бизнесу выстроить взаимовыгодные и безопасные схемы их реализации. 

Уже сейчас у Беларуси и Сирии хорошие показатели сотрудничества в здравоохранении, образовании и науке. Наша страна выступает гуманитарным донором и ежегодно принимает сирийских детей на оздоровление. За 2021-й товарооборот Беларуси и Сирии увеличился более чем на 41%, экспорт – почти на 44%.  

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Беларусь может обеспечить большинство потребностей Сирии в продукции машиностроения. Об этом заявил премьер-министр нашей страны на встрече с делегацией Сирии. ...
 
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