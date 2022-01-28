Завершился минский городской этап соревнований среди детей и подростков «Снежный снайпер»

Источник материала: ОНТ

В Минске завершился второй этап соревнований по биатлону среди детей и подростков «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба.

Соревнования длились 3 дня: в первый выступали девочки, во второй – мальчики, сегодня прошли смешанные эстафеты. Борьбу вели юные спортсмены в трех возрастных группах: младшей, средней и старшей. Всего в Минском городском этапе соревновалось более 160 юных биатлонистов в составе девяти команд.

Лучшие спортсмены областных этапов выступят в финале «Снежного снайпера» – он пройдет в Республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи» с 11 по 13 февраля.

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