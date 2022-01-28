Послание к белорусскому народу: о чем будет говорить Президент?

Источник материала: ОНТ

Традиционное, но при этом важнейшее политическое событие года – завтра Президент обратится с Посланием к белорусскому народу и парламенту. Александр Лукашенко выскажется по самым волнующим общество темам и определит векторы развития страны. Не стоит ждать каких-то революционных, шоковых решений, но наверняка последуют и заголовки из разряда сенсаций.

За тезисами белорусского лидера будут следить далеко за пределами нашей страны – так бывает всегда, а тем более теперь, когда отношения между европейскими государствами обостряются часто в угоду амбиций заокеанских политиков. А Александр Лукашенко из тех немногих, кто говорит об этом прямо и откровенно. Во Дворце Республики развернулась выездная студия телеканала ОНТ.

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