140 лет – «З Купалам у сэрцы»: в минском музее Песняра открыли юбилейный год

Источник материала: ОНТ

В минском музее Янки Купалы сегодня символически открыли юбилейный год. В честь 140-летия первого народного поэта Беларуси предлагают свидание с теми, кто хранит его наследие, а также своими делами преумножает славу Песняра. Расписан каждый месяц. «З Купалам у сэрцы» – этот девиз объединяет абсолютно разные проекты. И даже не одного классика мировой литературы.





В этом доме 26 дверей. И за всеми ждёт Купала. В музее у каждого свой ключ к поэту. Так лишь смотрители отворяют экспозиционные залы. Открыть любой замок здесь может только главный хранитель. С этой минуты часы 19 века – навстречу юбилею ровесника.

Надежда Саевич, главный хранитель фондов Литературного музея Янки Купалы: «Чатыры фондасховішчы. Адпаведна і чатыры ключы, якія даюць нам доступ да спадчыны Янкі Купалы. На сённяшні дзень амаль 43 тысячы захоўвання музейных прадметаў».

22 коллекции. «Ключи» – отдельной нет. Впрочем, сразу подбирают нужный и к шкафу в рабочем кабинете, и к сердцу «сетевого» поколения. #купала140. Сегодня – ключ на старт. До декабря о поэте «без бронзы» будут говорить те, кто служит великому.

Дом, в котором, закрывая одну дверь, открывают другую. И так 12 месяцев. Спецпроект по четвергам. Успейте получить «ключ» – приглашают на встречи не более 10 человек. К слову, 7 июля – 140-й день рождения Купалы – тоже придётся на четверг. А это эмблема всего года.

Приготовили немало премьер, подарков. Среди ближайших – первый «Купалаўскі дыктант». Лайфхак – перечитайте его публицистику. Вязынка возле Молодечно, Левки около Орши – биография с широкой географией. И торжества – не только в столице.

Ольга Пархимович, заведующая отделом Литературного музея Янки Купалы: «Ідзе мантаж выстаўкі, якая называецца “АўтоГРАФ”, дзе будуць прадстаўлены аўтографы Янкі Купалы і яго сяброў з фондаў музея і з прыватных калекцый. У хуткім часе будзе незвычайная выстава “Класікі жартуюць”. Яна прысвечана гумару дзядзькі Янкі і дзядзькі Якуба. І сёлета юбілей іх першай сустрэчы. Яна адбылася 100 гадоў таму ў Смольні».

К 140-летию Купалы и Коласа их музеи подходят совместно. Откройте томик «Спадчыны». «Ад прадзедаў спакон вякоў…» – чьи это строки, знает даже тот, кто в школе учился плохо. У каждого свой «ключ» к Песняру. И целая связка в руках его хранителей.

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