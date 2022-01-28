400 фабрик смерти, в которых каратели уничтожили 800 тысяч евреев. Вспоминаем жертв холокоста

Источник материала: ОНТ

Скорбная дата для всех народов. Сегодня в мире вспоминают жертв Холокоста. Ровно 77 лет назад Советская армия освободила один из крупнейших на территории Европы концлагерь Освенцим, за период оккупации в нем погибло от полутора до четырёх миллионов человек, в основном еврейской национальности. Для нашей страны, ставшей очагом зверств оккупантов, это особый день. На местах расстрелов и братских могилах сегодня звучали молитвы, воспоминания, люди несли цветы.





Неприметный участок леса в Березовском районе. О близости железнодорожной станции время от времени напоминают проезжающие поезда. Живописные пейзажи, грибные места, но Бронную Гору чаще обходят стороной – место, где до сих пор чувствуется боль, земля насквозь пропитана кровью. Здесь фашисты жестоко расправлялись с населением в годы войны.

Проржавевшая колея – та самая, по которой фашисты эшелонами привозили людей. Из Дрогичина, Пинска, Бреста, белорусов, поляков, евреев. Приказывали раздеться догола, укладывали на дно лицом и расстреливали в затылок.

Исследованию трагедии, тронувшей до глубины души, Елизавета Мшар посвятила большую часть жизни. Сельская учительница по крупицам собирала воспоминания, работала в архивах, каждый новый факт снова и снова повергал в шок, жестокость фашистов не знала границ, а ведь среди них были предатели-полицаи, украинские националисты. На тему геноцида она часто говорит со школьниками. Перед отступлением каратели выкопали тела и сожгли, чтобы скрыть следы преступлений. Только не из памяти местных жителей. Каждый год 27 января на место расстрелов приходит много людей. Митинг реквием, живые цветы, воспоминания очевидцев.

Из 50 тысяч убитых на Бронной Горе половина – коренные брестчане, женщины, дети, старики из еврейских семей. Оставшихся в городе каратели расстреляли на месте, в 2019 году земля оголила факты. В центре Бреста во время строительных работ обнаружили останки 1200 убитых, историки уверены – не последняя находка. Зажженные свечи, минута тишины – иудейская молитва сегодня звучала и Бресте.

Почтить память жертв холокоста в Минске пришли дипломаты, послы, представители международных организаций и религиозных общин. На территория бывшего Минского гетто весной 42-года нацисты расстреляли почти 5 тысяч узников.

Архиепископ Анте Йозич, апостольский нунций святого престола в Беларуси: «Этот день тоже для нас пример, чтобы жить, как братья и сестры. Мы приглашаем всех жить по воле Божьей, только это приближает нас друг к другу».

400 фабрик смерти, в которых каратели уничтожили 800 тысяч белорусских евреев. Наша страна стала океаном слёз мирных жителей в годы войны. В каждом регионе есть своя Бронная Гора и свой Освенцим – место скорби и одновременно осознания, как хрупок мир и почему так важно беречь память.

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