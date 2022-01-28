Предстоящее Послание Президента обсудили на внеочередной сессии депутатов Национального собрания. Какими будут главные векторы развития страны?

Источник материала: ОНТ

Предстоящее Послание Президента стало одной из ключевых тем внеочередной сессии депутатов Национального собрания. Тем более что впереди важнейшее политическое событие года – референдум по внесению изменений и дополнений в Основной закон страны. Ведь именно депутатам и сенаторам в случае, если белорусы проголосуют «за» обновленную Конституцию, предстоит работать с усовершенствованием законодательства – важно, чтобы оно не противоречило Основному закону. Какими будут главные векторы развития страны и общества, узнаем уже завтра во время ежегодного обращения Президента.





Александр Романюк 15 лет руководит крупнейшим строительным предприятием в Брестском регионе, в год возводят 150 тысяч квадратных метров жилья, и очень много – для многодетных семей. В должности директора уже давно чувствует себя уверенно, но вот сегодня волнительно – в предвкушении встречи с Президентом. От посылов и задач, поставленных Главой государства во время Послания, напрямую зависит развитие отрасли, а значит, и судьба двухтысячного коллектива предприятия.

Послание Президента – сегодня тема №1 и в парламенте. Оно и понятно, это одно из главных политических событий года. Важно услышать и понимать – как строить свою государственность, повышать благосостояние и позиционировать себя в мире. Депутаты и сенаторы уверены, что сложится прямой и откровенный разговор – это ведь уже традиция.

Традиций у форума действительно немало. К примеру, темы, которые затрагивает Президент. Все они, что называется, от жизни – политика, экономика и социальная сфера. И ответы на эти вопросы, конечно же, через призму вызовов, которые стоят перед страной.

Леонид Брич, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Считаю, что в экономическом блоке будет обращено внимание основное – это цены, инвестиции. К сожалению, сегодня нужно констатировать – у нас по инвестициям немножко сбой произошел, то есть не совсем выполнены показатели. В то же время мы знаем, что программа государственная утверждена Указом Президента на этот год. Это порядка 700 миллионов у нас инвестиций на основные наши стратегические объекты».

Обстановка тревожная, что называется, по всем фронтам, признают эксперты. Именно потому сегодня так важно сохранить суверенитет и обеспечить безопасность. А всё, что прозвучит в Послании, будет взято на вооружение.

Вот ещё особенность этого года. Послание крайне своевременное, очевидно, страна на пороге конституционного референдума – настал момент истины. Мы сейчас в эпицентре заключительного сложного и длительного процесса, который, по сути, начался ещё в 2016-м. Тогда поняли – Основной закон надо актуализировать. Но именно в прошлом году создана конституционная комиссия, разработан проект изменений и дополнений Основного закона, месяц шло общественное обсуждение документа.

Людмила Кананович, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Наиболее активная часть населения – это всё-таки молодежь и наш золотой фонд – люди пожилого возраста. Что волновало, когда мы обсуждали изменения? Конечно же, волновали социальные вопросы, социальные гарантии, поддержка государством семей, молодых, многодетных, пожилых и людей с инвалидностью. Радует, что в изменениях и дополнениях не уменьшились гарантии и даже расширились».

Белорусы проявили небывалую активность, всего экспертам поступило несколько тысяч предложений и мнений. Самые разумные учтены. Так называемые «политические статьи» изменений практически не претерпели. А вот то, что касается социума, – правок немало.

Послание – как ориентир и руководство к действию. Нередко во время форума Президент обращается к руководителям и министрам с вопросами и, конечно, ставит задачи. Это ещё и диалог – каждый может спросить о том, что наболело. А ответы – те тезисы, которые прямо в этот день разлетаются по новостным лентам и обязательны к исполнению на всех уровнях. И главное, на что Президент всегда ориентирует чиновников, чтобы каждое решение было на пользу стране и людям.

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