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Предстоящее Послание Президента обсудили на внеочередной сессии депутатов Национального собрания. Какими будут главные векторы развития страны?
Источник материала: ОНТ
Предстоящее Послание Президента стало одной из ключевых тем внеочередной сессии депутатов Национального собрания. Тем более что впереди важнейшее политическое событие года – референдум по внесению изменений и дополнений в Основной закон страны. Ведь именно депутатам и сенаторам в случае, если белорусы проголосуют «за» обновленную Конституцию, предстоит работать с усовершенствованием законодательства – важно, чтобы оно не противоречило Основному закону. Какими будут главные векторы развития страны и общества, узнаем уже завтра во время ежегодного обращения Президента.
Александр Романюк 15 лет руководит крупнейшим строительным предприятием в Брестском регионе, в год возводят 150 тысяч квадратных метров жилья, и очень много – для многодетных семей. В должности директора уже давно чувствует себя уверенно, но вот сегодня волнительно – в предвкушении встречи с Президентом. От посылов и задач, поставленных Главой государства во время Послания, напрямую зависит развитие отрасли, а значит, и судьба двухтысячного коллектива предприятия.
Послание Президента – сегодня тема №1 и в парламенте. Оно и понятно, это одно из главных политических событий года. Важно услышать и понимать – как строить свою государственность, повышать благосостояние и позиционировать себя в мире. Депутаты и сенаторы уверены, что сложится прямой и откровенный разговор – это ведь уже традиция.
Традиций у форума действительно немало. К примеру, темы, которые затрагивает Президент. Все они, что называется, от жизни – политика, экономика и социальная сфера. И ответы на эти вопросы, конечно же, через призму вызовов, которые стоят перед страной.
Обстановка тревожная, что называется, по всем фронтам, признают эксперты. Именно потому сегодня так важно сохранить суверенитет и обеспечить безопасность. А всё, что прозвучит в Послании, будет взято на вооружение.
Вот ещё особенность этого года. Послание крайне своевременное, очевидно, страна на пороге конституционного референдума – настал момент истины. Мы сейчас в эпицентре заключительного сложного и длительного процесса, который, по сути, начался ещё в 2016-м. Тогда поняли – Основной закон надо актуализировать. Но именно в прошлом году создана конституционная комиссия, разработан проект изменений и дополнений Основного закона, месяц шло общественное обсуждение документа.
Белорусы проявили небывалую активность, всего экспертам поступило несколько тысяч предложений и мнений. Самые разумные учтены. Так называемые «политические статьи» изменений практически не претерпели. А вот то, что касается социума, – правок немало.
Послание – как ориентир и руководство к действию. Нередко во время форума Президент обращается к руководителям и министрам с вопросами и, конечно, ставит задачи. Это ещё и диалог – каждый может спросить о том, что наболело. А ответы – те тезисы, которые прямо в этот день разлетаются по новостным лентам и обязательны к исполнению на всех уровнях. И главное, на что Президент всегда ориентирует чиновников, чтобы каждое решение было на пользу стране и людям.
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Предстоящее Послание Президента обсудили на внеочередной сессии депутатов Национального собрания. Какими будут главные векторы развития страны?
Предстоящее Послание Президента стало одной из ключевых тем внеочередной сессии депутатов Национального собрания. Тем более что впереди важнейшее политическое...
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