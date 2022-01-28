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Таджикская сторона открыла огонь по пограничникам. Есть пострадавшие, погиб мирный житель

28.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Таджикская сторона открыла огонь по пограничникам. Есть пострадавшие, погиб мирный житель

На таджикско-кыргызской границе произошёл инцидент со стрельбой. Она продолжается и сейчас.  

Комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил, что таджикская сторона открыла огонь по их пограничникам. Началась эвакуация людей из ближайших сёл. В Душанбе информацию пока не комментируют. С обеих сторон границы собрались группы людей. Пограничники двух стран открыли стрельбу в воздух, чтобы разогнать толпу. По предварительной информации, пострадали 10 военных, погиб один житель таджикского села. Генсек ОДКБ призвал к немедленному прекращению огня на границе Кыргызстана и Таджикистана. Станислав Зась поговорил по телефону с секретарями Совбезов обеих стран. 

 

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На таджикско-кыргызской границе произошёл инцидент со стрельбой. Она продолжается и сейчас.   Комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил, что...
 
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