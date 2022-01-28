Когда Запад откроет небо для «Белавиа», рассказал политолог Армен Гаспарян

Источник материала: ОНТ

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) фактически признала, что у белорусской стороны нет вины в посадке самолета Ryanair. Буквально сразу Минюст США предъявил обвинения в воздушном пиратстве четырем гражданам Беларуси. Почему подобное возможно, попытался объяснить гость программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ политолог Армен Гаспарян.

Эксперт ответил на вопрос, когда Запад откроет небо для «Белавиа».

Армен Гаспарян: «Во-первых, для “Белавиа” всегда открыто небо России. И это не является ровным счетом никаким секретом. Во-вторых, не думаю, что этого стоит ждать от Запада в среднесрочной перспективе, не говоря про краткосрочную. Потому что это давление, которое на протяжении полутора лет оказывалось на белорусское государство, на граждан Республики Беларусь… Здесь не надо иллюзий. Когда Тихановская мечтала обрушить акции “Беларуськалия” – это удар не по Лукашенко, не по ОНТ, не по правительству. Это удар прежде всего по людям. Так вот, эта дьявольская пляска затевалась не для того, чтобы ее отменять, они ее будут крутить».

Гаспарян отметил, что США, преследуя собственные цели, готовы игнорировать результаты расследования ИКАО и любые другие факты.

Армен Гаспарян: «Беларусь не нравится просто сама по себе. Давайте вспомним. Когда это [посадка самолета Ryanair] произошло, минские власти сказали, что не имеют к этому отношения. Владельцы авиакомпании сказали, что захвата самолета никакого не было. Протасевич сказал, что не было ничего такого. Сапега… Я понимаю, конечно, что фамилии эти – не к столу будут сказаны. Но из песни слов не выкинешь, они все это говорили. А в ответ звучало из Вашингтона: “Нам лучше знать”. Собственно, Киев на днях сказал, что нет обострения на российско-украинской границе. А из Вашингтона пресс-секретарь [президента США] Псаки им орет: “Вы что, нам лучше знать, есть обострение или нет”. Ровно то же самое делают по поводу Беларуси».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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