Почему на Западе окончательно не списали Тихановскую? Объясняет политолог Армен Гаспарян

Источник материала: ОНТ

Кураторы белорусских протестов вынуждены продлевать содержание Светланы Тихановской и окончательно ее не списывать. Это обусловлено тем, что других лидеров у оппозиции просто нет. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил политолог Армен Гаспарян.

Армен Гаспарян: «Вы знаете, не на кого просто менять. Вечорко оказался не про то, хотя человек все возможные вот эти грантовые курсы окончил. Его же позиционировали чуть ли не подпольным светочем – если не Энгельс, то по крайней мере Каутский. Но оказалась, что как бы не про него история. Латушко – не знаю, что должны испытывать в принципе кураторы белорусской оппозиции, смотря интервью Латушко. Могу сказать, когда включаю его монологи, я краснею. Бредит он, а стыдно почему-то мне. Не знаю, что со мной не так. Цепкало со своими идеями, которые неприменимы в принципе нигде и которые даже Тихановская не хочет рассматривать – это как-то показательно. Наконец, Алексиевич. Теоретически, можно было бы ее воспринимать как графа Толстого, зеркало всебелорусской революции. Но когда выходит Алексиевич и говорит, что уехала, потому что поняла, что с ее здоровьем “сидеть нельзя”. С ее здоровьем надо сидеть в Германии, но вы идите в революцию. То есть вы давайте идите, сидите, получайте сроки по экстремизму, а я буду вами руководить. Вы понимаете, что тем самым человек расписывается, что не является в принципе не то что политиком, политикой там никогда не пахло, что не является элементарно нравственным человеком. Надо быть законченным подонком, чтобы после всего того, что произошло, опять людей гнать на сроки! Опять портить жизнь людям. Причем не портить, это неправильное слово. Калечить! Я смотрел, в том числе на вашем канале, материалы с процессов. Выходят люди, и они даже не в состоянии объяснить, зачем они пошли устраивать этот бардак летом 2020 года. Не могут даже сформулировать. Говорят, что хотели перемен. Ребят, а референдум по поправкам в Конституции – это не перемены? Кого в жизни доводил до положительного результата радикализм, помноженный на глупость? Я таких примеров не знаю. Никаких других лидеров у белорусского протеста нет. Колесникова со своими сердечками? Ни о чем. Тихановский-муж – для меня вообще великая загадка, что на этого человека кто-то делал ставку. Я это говорил в белорусских эфирах летом 2020 года, я говорил об этом в 2021 году и могу сейчас сказать в 2022-м. Я послушал, что он говорил в суде. Знаете, это блогер. В этом нет политики. В определенном смысле, это трагедия человека, что кто-то ему сказал, что он будет вершить политику».