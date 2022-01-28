Политолог дал прогноз на ситуацию в Беларуси во время референдума по Конституции

Источник материала: ОНТ

Российский политолог Армен Гаспарян в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ дал прогноз на ситуацию в Беларуси во время референдума по Конституции.

Эксперт уверен, что поправки в Конституцию будут приняты большинством голосов.

Армен Гаспарян: «Не думаю, что мой прогноз будет в данном случае эксклюзивен или откроет кому-то глаза. Это, на мой взгляд, элементарно, это может сделать любой. Подавляющее большинство жителей Беларуси придет на избирательные участки и проголосует за поправки в белорусскую Конституцию. Сужу об этом по двум очень простым фактам. Первое: это было действительно всенародное обсуждение. Могу это подтвердить не потому, что смотрю замечательный канал ОНТ, а потому, что в моем эфире многократно выступали представители Беларуси и рассказывали мне о том, как происходит подготовка к Всебелорусскому народному собранию, на котором обсуждалось все. У меня в эфире руководитель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев очень подробно об этом рассказывал. Сам я ежедневно общаюсь с белорусами. Конечно, понимаю, что, наверное, общаюсь “не с теми”… Наверное, надо с Алексиевич пообщаться и узнать ее драгоценное мнение по этому поводу. Но так получилось, что я на протяжении многих лет ежедневно общаюсь и с журналистами, и с политиками, и с политологами. Самое главное – общаюсь с самыми обычными белорусами из самых разных городов. Гомель и Бобруйск, Могилев и Брест, Барановичи, Минск. И я знаю, о чем говорят эти люди, о чем они думают. Для меня нет сомнений, что они придут, они проголосуют "за". Потому что они-то свой выбор сделали. Что никак не может понять оппозиция: сам по себе этот процесс разработки и внесение поправок – это ведь в определенном смысле тот кредит доверия власти, который дало общество. Наивно полагать, что Лукашенко с кем-то там бегал за обычным белорусом и призывал “давай, посиди, подумай, обязательно придумай, приду проверю, выложишь на Всебелорусском собрании”. Очевидно, что это был народный выбор. Если народ поддерживал изначально такие вот изменения, то, конечно, он придет и проголосует».

Гаспарян считает, что референдум по Конституции пройдет в Беларуси примерно так же, как проходил референдум по поправкам к российской Конституции. Политолог также попытался дать прогноз на итог.

Армен Гаспарян: «Конечно, можем привести пример России. Примерно, то же самое, подозреваю, будет в Беларуси. Можно попробовать назвать цифры. Думаю, в Беларуси за изменения и дополнения будет в районе 83-84%».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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