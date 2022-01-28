Что будет с Европой, если туда перестанет поступать российский газ? Отвечает политолог Армен Гаспарян

Источник материала: ОНТ

Политолог Армен Гаспарян в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, насколько может ухудшиться жизнь обычных жителей Европы, если туда перестанет поступать российский газ.

Армен Гаспарян: «Существует такая штука, на которую последние восемь лет в Украине все плюют. Но она, тем не менее, есть. Я имею в виду экономику. Война, которая может произойти, она в том числе автоматически повлечет какие-то политико-дипломатические взаимные шаги, в результате которых вполне может прекратиться, например, транзит газа в Европу. Вы сами видите, какие цены. Если они взлетят – мало никому не покажется. Потому что вся эта история с американским СПГ бьется двумя очень простыми вопросами. Первый – никто до сих пор не может назвать запас этого самого пресловутого СПГ. Такая же абсолютно история, как в свое время была с туркменским газом, про который все слышали. Но когда выяснили, что запасы там с гулькин нос – на том все эти разговоры закончились. Второе – логистика. Одно дело, когда ты по трубе гонишь, другое дело – когда ты гонишь через океан. Представляете себе, сколько судов должно в формате маршрутных такси курсировать по Атлантике туда-обратно, поставляя эти запасы».

Гаспарян отреагировал на рассуждения украинских политиков о том, что Европа может продержаться без российского газа четыре месяца.

Армен Гаспарян: «У меня есть знакомые англичане, которые, когда мы только-только познакомились, задали вопрос: как русские выживают при температуре -30℃? Я говорю, очень просто, мы едим мороженое на улице прямо, нас холодом не пронять, мы привыкли с детства к этому. А они говорят, что у них если -12℃, то машины уже болтаются в колее какой-то и жизнь замирает. Говорю, вот этой причине вы нас никогда не поймете. То, что для вас катастрофа – для нас даже не разминка. Очень легко рассуждать в Киеве, что жители Европы продержатся четыре месяца. Только жители Европы к такому не привыкли. Это для нас с вами какой-то катаклизм – мы найдем, как вырулить, поможем друг другу. Мы знаем, как выживать в сложных условиях. А европейцы – нет. Европеец, извините, привык приходить в квартиру, в которой тепло. Он не будет терпеть минусовую температуру. У меня друзья в Германии, пенсионеры. Они жили все время прекрасно. А последний год у них катастрофа! Потому что денег не хватает, слишком много приходится платить за газ. В результате у них половина дома не отапливается. У самых обычных немецких пенсионеров нет денег, чтобы платить по этим тарифам. При нынешней ценовой конъюнктуре. А давайте представим, что она взлетит раза в 1,5! Европейский обыватель будет утепляться цитатами из Зеленского, Ермака и Шмыгаля?»

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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