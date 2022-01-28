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В Беларуси за сутки при пожарах погибли четыре человека

28.01.2022 07:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки при пожарах погибли четыре человека. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

"27 января в 16.47 поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном доме в д.Хотомель Столинского района Брестской области. Уничтожены кровля, перекрытие и имущество, повреждены стены, в огне погиб хозяин дома 1962 года рождения", - рассказали в ведомстве. Причина пожара устанавливается.

В этот же день также в Брестской области в 21.23 спасателям сообщили о загорании в жилом деревянном доме в д.Речица Березовского района. При тушении обнаружен погибший сожитель хозяйки дома 1978 года рождения.

27 января в 06.24 поступила информация о пожаре жилого дома в д.Большая Жорновка Гродненского района. Там погиб хозяин дома 1927 года рождения. Также еще один пожар с гибелью человека случился в Могилевском районе.

Причины произошедшего устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки при пожарах погибли четыре человека. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС. "27 января в 16.47 поступило...
 
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