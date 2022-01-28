Дорожала быстрее крипты: почему цены на капусту за год выросли почти в три раза?

Источник материала: Myfin



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В январе в среднем кило капусты стоило 65 копеек, сейчас в магазинах можно найти ценник и два, и три рубля. Как так получилось, мы узнали у фермеров. Почему? Ответ прост – уже не первый год в Беларуси гораздо больше половины овощей и фруктов, а также ягод и орехов, выращивают именно фермеры.

– Проблема в том, что в прошлом году в Беларуси была засуха, и производство овощей упало. Естественно, что раз меньше урожай, то выше цена. Но причина роста цен (в том числе и на капусту) не только в этом, – рассказал председатель Белорусского общественного объединения фермеров (БООФ) Юрий Семенов.

Руководитель фермерского союза пояснил, что себестоимость продукции (овощей, фруктов) как у крестьянских хозяйств, так и у госсектора изменилась значительно.

– Ведь ничего не дешевеет: с марта 2020 года по март 2021-го азотные удобрения подорожали в 2,21 раза. А это важная составляющая в себестоимости капусты, минимум 25%. В целом удобрения и защита растений – это минимум 40% в себестоимости. А хранилища? Ведь урожай еще нужно и сохранить – электроэнергия для холодильников тоже подорожала, но не так сильно, как топливо, которое стало за прошлый год дороже на 30%, – пояснил Семенов.

Фото Myfin.by



Возглавляющий фермерское хозяйство в деревне Лесины Минского района Ростислав Бако, многие годы занимающийся выращиваем капусты, называет те же причины – «потяжелевший» ценник на дизтопливо, на удобрения, средства защиты, семена.

– А капуста при этом должна стоить столько же? Ее отпускная цена выросла на мизерную величину, и учитывая взлет цены того же доступного карбамида, тонна которого стоила 600 рублей, а сейчас 3300, российского фосфора (нашего не купить) – было 1200 за тонну, а сегодня – под 4000, калия – 300 было, 700 стало, - то капуста подорожала не так сильно. Сегодня я сдаю (на квашение) по рубль 10 копеек плюс НДС, – пояснил фермер.

Деревня вымирает, работать некому

Его коллега и сосед из агрогородка Петришки Минского района Александр Ласевич назвал еще одну очень важную причину роста цен на капусту: трудозатратность ее выращивания и отсутствие работников на селе. И вполне возможно, что именно этот фактор стал главной причиной уменьшения валового урожая капусты, а не засуха.

– Мы площади под капусту сократили в два раза, увеличили посадки картофеля. Причина в том, что эта культура требует очень много ручного труда, а с каждым годом все сложнее находить рабочие руки – не хотят люди на земле работать. А при выращивании картофеля можно почти все процессы механизировать, – посетовал Ласевич.

Фото Myfin.by



Но и это еще не все причины роста цен на главный ингредиент борща.



– Вообще-то не мы (я имею в виду фермеров) диктуем цены на овощи, в том числе и капусту, а Россия. Если там есть спрос, то и у нас цена поднимется, если нет, - то останется на том же уровне, или даже упадет. Потому что выгоднее не возить по магазинам пару тонн, а оптом продать в России несколько фур, пусть даже и заметно дешевле. Ведь ежегодно в стране выращивается овощей больше, чем белорусы могут съесть, – пояснил Александр Ласевич.

Его хозяйство в прошлый, неурожайный год, собрало 500 тонн капусты. Продают ее в основном в Россию.



– При поставках условия оплаты различны – кому как повезет. Кому-то и по предоплате удается заключить договор. Большинство – по факту или с отсрочкой. Что важно - торговые сети, и крупные в том числе, как правило не имеют овощехранилищ, - продукцию хранит фермер, и несет затраты. И сети хотят поставок «сегодня на завтра», а фермер получает деньги с отсрочкой, после того, как их «прокрутят». И чтобы вы понимали – львиную долю овощей и фруктов в Беларуси поставляет на прилавки не общественный сектор (колхозы – в восприятии далеких от агропрома людей), а фермеры – 70-80%, а по отдельным товарам и больше, – оперирует цифрами глава БООФ Юрий Семенов.



Искать виновников цен по цепочке?

Справедливости ради отметим, что цены росли не только на капусту.

– На днях у меня спросили почему картошка заметно подорожала. Я долго рассказывал, как подорожали топливо, удобрения, средства защиты, и тот же лес – в три раза. Казалось бы, при чем тут лес? А мы из него контейнеры делаем! Металл подорожал в разы, и теперь любое строительство или ремонт влетают в копеечку. И несмотря на это мы в прошлом году картошку продавали по 70 копеек, и в этом продаем по 70 копеек, – всем одна отпускная цена. Так что ищите по цепочке – где она на подорожала – от меня и до прилавка, – пояснил фермер из Барановичского района Сергей Матус, у которого в паре с женой не одна тысяча гектаров посевных площадей – больше, чем у многих колхозов.

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И все же ценник на капусту у Матусов как и у их коллег, поднялся заметно, но не в два раза – это точно. «Потому что если она будет стоить по 1,5 рубля и выше, то фермеры продолжат ее сажать, а если цена упадет, то никто ее садить не будет», – заявила Галина Матус.

Чего ждать от капусты дальше?



Чтобы навести порядок с ценами, МАРТ ввел ограничения цен на овощи, среди которых, разумеется, и капуста. Ограничения касаются отпускных и розничных цен и будут действовать до мая 2022 года.



Правда, производители относятся к такой мере без особого оптимизма.



– Вот снизили директивно цены на овощи и яблоки, – казалось бы, благо. Но если затраты фермера превышают выручку, то в следующем году он не будет садить ту же капусту. Не станет закладывать новый сад. В итоге мы своими руками создадим дефицит овощей. А что бывает при дефиците? Правильно – рост цен, – пояснил председатель БООФ Юрий Семенов.