Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел на Мозырском НПЗ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 00.40 спасателям поступило сообщение о выходе дизельной технологической фракции с последующим горением в результате разгерметизации фланцевого соединения трубопровода на отметке 7 м ввода №1 в секцию фракционирования С-400 (производство дизельного топлива, высота секции 20 м) комбинированной установки гидрокрекинга на территории ОАО "Мозырский НПЗ". Установка в эксплуатацию не введена, проводятся пусконаладочные работы", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС проводились работы по охлаждению и защите технологических конструкций. В 2.50 пожар ликвидирован спасателями.

Пострадавших нет. Технологический процесс предприятия не нарушен. Причина пожара и ущерб устанавливаются.-0-