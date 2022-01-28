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Туристы теперь смогут спускаться в гранитный карьер в Микашевичах

28.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Туристы теперь смогут спускаться в гранитный карьер в Микашевичах

На РУПП «Гранит» теперь туристы смогут спускаться в гранитный карьер в Микашевичах, сообщила БЕЛТА специалист по музейным фондам предприятия Нина Киндрук.

Предприятие выделило по одному часу в пятницу и субботу для экскурсий в карьер – можно будет спуститься на глубину 50 м. Туристов будут привозить на добычный уступ – здесь можно будет увидеть три 20-метровых рукотворных водопада, скалы, посмотреть ландшафт карьера.

Отмечается, что на такую экскурсию нужно записываться заранее из-за специфики работы.

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На РУПП «Гранит» теперь туристы смогут спускаться в гранитный карьер в Микашевичах, сообщила БЕЛТА специалист по музейным фондам предприятия Нина Киндрук....
 
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