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Туристы теперь смогут спускаться в гранитный карьер в Микашевичах
Источник материала: ОНТ
На РУПП «Гранит» теперь туристы смогут спускаться в гранитный карьер в Микашевичах,
Предприятие выделило по одному часу в пятницу и субботу для экскурсий в карьер – можно будет спуститься на глубину 50 м. Туристов будут привозить на добычный уступ – здесь можно будет увидеть три 20-метровых рукотворных водопада, скалы, посмотреть ландшафт карьера.
Отмечается, что на такую экскурсию нужно записываться заранее из-за специфики работы.
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На РУПП «Гранит» теперь туристы смогут спускаться в гранитный карьер в Микашевичах, сообщила БЕЛТА специалист по музейным фондам предприятия Нина Киндрук....
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