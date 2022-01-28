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На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла стрельба. 17 человек ранены и один убит

28.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла стрельба. 17 человек ранены и один убит

Обстановка на границе Таджикистана и Кыргызстана нормализовалась. В эти минуты стрельбы не слышно. Страны договорились о режиме прекращения огня. Пока договоренности соблюдаются.

Также стороны должны отвести дополнительные силы, стянутые к границе. Напомним, конфликт начался накануне вечером из-за того, что пограничники Таджикистана перекрыли участок дороги в Баткенском районе. В ход пошли камни, вмешались силовики с обеих сторон и открыли предупредительные выстрелы в воздух. Сообщается об одном убитом местном жителе и 17 раненых с обеих сторон. Власти Кыргызстана эвакуировали жители приграничных сел. 

На ситуацию немедленно отреагировали в ОДКБ. Генсек Станислав Зась призвал к прекращению огня и провел телефонные разговоры с главами Совбезов двух стран.  

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Обстановка на границе Таджикистана и Кыргызстана нормализовалась. В эти минуты стрельбы не слышно. Страны договорились о режиме прекращения огня. Пока...
 
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