|
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла стрельба. 17 человек ранены и один убит
Источник материала: ОНТ
Обстановка на границе Таджикистана и Кыргызстана нормализовалась. В эти минуты стрельбы не слышно. Страны договорились о режиме прекращения огня. Пока договоренности соблюдаются.
Также стороны должны отвести дополнительные силы, стянутые к границе. Напомним, конфликт начался накануне вечером из-за того, что пограничники Таджикистана перекрыли участок дороги в Баткенском районе. В ход пошли камни, вмешались силовики с обеих сторон и открыли предупредительные выстрелы в воздух. Сообщается об одном убитом местном жителе и 17 раненых с обеих сторон. Власти Кыргызстана эвакуировали жители приграничных сел.
На ситуацию немедленно отреагировали в ОДКБ. Генсек Станислав Зась призвал к прекращению огня и провел телефонные разговоры с главами Совбезов двух стран.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обстановка на границе Таджикистана и Кыргызстана нормализовалась. В эти минуты стрельбы не слышно. Страны договорились о режиме прекращения огня. Пока...
|
Архив (Разное)