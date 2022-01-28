Автобус-амфибия, подземный фуникулер: 5 необычных видов общественного транспорта, о которых многие и не догадывались!

Источник материала: ОНТ

Большинство из нас пользуются привычными средствами для передвижения: автомобилем такси, троллейбусом или метро. Но многие даже и не догадываются, что во многих странах для перевозки пассажиров используются весьма нестандартные решения.

Метротрам - гибрид метро и скоростного трамвая. Данный вид транспорта едет по поверхности, затем «ныряет» под землю на несколько станций, а после снова оказывается в открытом пространстве. Его построили еще в советское время в Волгограде. А сейчас маршрут скоростного трамвая составляет более 17 км и разбит на 22 станции. Особенно он пользуется спросом у туристов.

Необычная картина ожидает каждого, кто однажды решит прогуляться по набережной реки Амстел в Амстердаме. Здесь можно увидеть автобус-амфибию - транспортное средство, которое передвигается как по дорогам общего пользования, так и по воде. Его двигатель работает на дизельном топливе, а по реке благодаря четырем электромоторам.

Кармелит - подземный фуникулер в одном из городов Израиля. Он был назван в честь горы Кармель, в которой проложен тоннель. Вагоны транспортного средства расположены наклонно. Считается, что кармелит - один из самых маленьких систем подземного транспорта в мире. Ведь имеет только 4 вагона, шесть станций и один туннель протяженностью около 2 км.

А в Камбодже разработали норри, который часто называют бамбуковым поездом. Движется он не очень быстро, что позволят путешественникам рассмотреть ландшафт страны. Некоторые норри построены для перевозки нескольких пассажиров, а другие предназначены для 30 или более.

Система уличных эскалаторов в Гонконге - самая длинная в мире. Она даже занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Установка надземных переходов состоит из 20 крытых эскалаторов и трех траволаторов, общая длина составляет 800 метров, а высота подъема - 130. За день транспорт перевозит около 60 тыс. человек. По пути эскалатор пересекает престижные районы города, поэтому давно востребован не только горожанами, но и туристами.

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