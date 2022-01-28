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Тезисы послания Президента– ключевые ориентиры для управленцев различного уровня
Источник материала: ОНТ
Тезисы послания Президента народу и Национальному собранию – ключевые ориентиры для управленцев различного уровня и общественных деятелей. Какой будет генеральная линия? И какие вопросы волнуют сегодня общество?
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Тезисы послания Президента народу и Национальному собранию – ключевые ориентиры для управленцев различного уровня и общественных деятелей. Какой будет...
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