Тезисы послания Президента– ключевые ориентиры для управленцев различного уровня

Источник материала: ОНТ

Тезисы послания Президента народу и Национальному собранию – ключевые ориентиры для управленцев различного уровня и общественных деятелей. Какой будет генеральная линия? И какие вопросы волнуют сегодня общество?

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Я думаю, что буквально всех интересует вопрос защиты суверенитета и нацбезопасности. Наверное, это самый главный краеугольный камень, от которого дальше можно говорить и об экономическом развитии, и о социальной защите. Поэтому вот эти моменты, я думаю, будут находить свое главное отражение. Как говорят, Президент всегда держит какую-то определенную изюминку, я думаю, что это будет, а в каком виде, наверное, мы узнаем тогда, когда услышим Послание Президента».





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