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Тезисы послания Президента– ключевые ориентиры для управленцев различного уровня

28.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тезисы послания Президента– ключевые ориентиры для управленцев различного уровня

Тезисы послания Президента народу и Национальному собранию – ключевые ориентиры для управленцев различного уровня и общественных деятелей. Какой будет генеральная линия? И какие вопросы волнуют сегодня общество? 

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Я думаю, что буквально всех интересует вопрос защиты суверенитета и нацбезопасности. Наверное, это самый главный краеугольный камень, от которого дальше можно говорить и об экономическом развитии, и о социальной защите. Поэтому вот эти моменты, я думаю, будут находить свое главное отражение. Как говорят, Президент всегда держит какую-то определенную изюминку, я думаю, что это будет, а в каком виде, наверное, мы узнаем тогда, когда услышим Послание Президента». 


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Тезисы послания Президента народу и Национальному собранию – ключевые ориентиры для управленцев различного уровня и общественных деятелей. Какой будет...
 
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