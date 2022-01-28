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В Минске открылась выставка «Холокост глазами художника»
Источник материала: ОНТ
Год исторической памяти – время восстановления правды о прошлом. Трагические события Великой Отечественной в Беларуси не забудут никогда. Они коснулись и других народов, населявших нашу страну – накануне весь мир отдал дань памяти жертвам Холокоста.
Чудовищные преступления нацистов против еврейского народа нашли отражение в экспозиции, которая открылась в столице.
«Холокост глазами художника». Уникальный опыт по патриотическому воспитанию молодежи в Минском профессионально-техническом колледже строителей. Учащиеся вместе с волонтерами восстановили выставку работ юных мастеров. Экспонаты созданы в 1999-м. Автор идеи – бывшая малолетняя узница Минского гетто – Фрида Рейзман. Она частый гость в учебном заведении, которое находится на месте бывшего гетто. Как и что здесь происходило в 41-м, ребята узнают от самих очевидцев.
В экспозиции – 27 эмоциональных работ. По задумке организаторов, она будет мобильной. Символично, что именно в Год исторической памяти выставка начинает свое путешествие по стране.
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Год исторической памяти – время восстановления правды о прошлом. Трагические события Великой Отечественной в Беларуси не забудут никогда. Они коснулись и других...
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