В Минске открылась выставка «Холокост глазами художника»

Источник материала: ОНТ

Год исторической памяти – время восстановления правды о прошлом. Трагические события Великой Отечественной в Беларуси не забудут никогда. Они коснулись и других народов, населявших нашу страну – накануне весь мир отдал дань памяти жертвам Холокоста.

Чудовищные преступления нацистов против еврейского народа нашли отражение в экспозиции, которая открылась в столице.

«Холокост глазами художника». Уникальный опыт по патриотическому воспитанию молодежи в Минском профессионально-техническом колледже строителей. Учащиеся вместе с волонтерами восстановили выставку работ юных мастеров. Экспонаты созданы в 1999-м. Автор идеи – бывшая малолетняя узница Минского гетто – Фрида Рейзман. Она частый гость в учебном заведении, которое находится на месте бывшего гетто. Как и что здесь происходило в 41-м, ребята узнают от самих очевидцев.

Фрида Рейзман, бывшая узница Минского гетто, председатель общественного объединения «Гилф»: «В 41-м мне было 5 лет, и я не понимаю, за что меня приговорили к смерти».

Артур Лившиц, председатель благотворительного фонда «Мобо диалог»: «Выставке – четверть века, она написана ребятами, которым 14, и она будет актуальна всегда. Интересно будет на нее посмотреть еще через 25 лет».

В экспозиции – 27 эмоциональных работ. По задумке организаторов, она будет мобильной. Символично, что именно в Год исторической памяти выставка начинает свое путешествие по стране.

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