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Процедуру техосмотра в Беларуси еще больше упростят: что изменится?
Источник материала: ОНТ
Прохождение техосмотра в Беларуси упростят, сообщается на сайте
Для регистрации на определенное время планируют создать мобильное приложение. Уже сейчас можно записаться онлайн на
Для прохождения техосмотра нужно, чтобы с собой было водительское удостоверение, страховка, техпаспорт, подтверждение оплаты (можно через ЕРИП). В автомобиле должен быть знак аварийной остановки, огнетушитель и аптечка.
Фото: архив БЕЛТА
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Прохождение техосмотра в Беларуси упростят, сообщается на сайте gto.by. Для регистрации на определенное время планируют создать мобильное приложение. Уже сейчас...
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