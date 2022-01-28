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Процедуру техосмотра в Беларуси еще больше упростят: что изменится?

28.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Процедуру техосмотра в Беларуси еще больше упростят: что изменится?

Прохождение техосмотра в Беларуси упростят, сообщается на сайте gto.by.

Для регистрации на определенное время планируют создать мобильное приложение. Уже сейчас можно записаться онлайн на сайте предприятия.  Для этого выберите диагностическую станцию, на которую собираетесь приехать, оставьте свои данные – ФИО, номер телефона, уточните время и дату после того, как придет SMS-подтверждение.

Для прохождения техосмотра нужно, чтобы с собой было водительское удостоверение, страховка, техпаспорт, подтверждение оплаты (можно через ЕРИП). В автомобиле должен быть знак аварийной остановки, огнетушитель и аптечка.

Фото: архив БЕЛТА

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Прохождение техосмотра в Беларуси упростят, сообщается на сайте gto.by. Для регистрации на определенное время планируют создать мобильное приложение. Уже сейчас...
 
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