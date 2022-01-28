Процедуру техосмотра в Беларуси еще больше упростят: что изменится?

Источник материала: ОНТ

Прохождение техосмотра в Беларуси упростят, сообщается на сайте gto.by .

Для регистрации на определенное время планируют создать мобильное приложение. Уже сейчас можно записаться онлайн на сайте предприятия . Для этого выберите диагностическую станцию, на которую собираетесь приехать, оставьте свои данные – ФИО, номер телефона, уточните время и дату после того, как придет SMS-подтверждение.

Для прохождения техосмотра нужно, чтобы с собой было водительское удостоверение, страховка, техпаспорт, подтверждение оплаты (можно через ЕРИП). В автомобиле должен быть знак аварийной остановки, огнетушитель и аптечка.

Фото: архив БЕЛТА

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