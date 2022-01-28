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Чего ждут белорусы от Послания Президента? Узнали мнение людей

28.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Предстоящее Послание Президента также широко обсуждают в обществе. Люди внимательно следят за курсом, который обозначает Глава государства, поскольку от него во многом зависит и благосостояние, и безопасность каждого жителя страны. Чего ждут простые белорусы от обращения и как оценивают его важность? Журналисты ОНТ поинтересовались у жителей разных регионов страны. 

Любое обращение Президента к народу Беларуси – это форма взаимодействия, взаимообщения, которое в такую нелегкую ситуацию очень важно. Потому что народ должен слышать Президента, и Президент должен слушать народ. Поэтому, я считаю, что это очень важно.  

Хотел бы услышать обоснования в Конституцию Беларуси на ближайшем референдуме, вынести это на более глубокое рассмотрение. Потому что не у всех хватает политической грамотности и правовой грамотности, чтобы знать, что нас ждать в будущем. Основные положения, возможно, внешней политики, в плане обострения конфликта на Украине, а также усиление санкций в отношении нашего государства. Политических или экономических. А также дальнейшие пути нашего государства в плане экономического развития. Будет тоже очень интересно послушать.

– Поддержка многодетных, молодых семей, вопросы жилья, сохранения социального пакета женщинам в отпуске по уходу за ребенком, гарантии сохранения пособия – это ли не стимул становиться многодетными, поднимать демографическое положение нашей страны. 

Андрей Гецевич, доцент, заведующий кафедрой туризма и культурного наследия Гродненского университета им. Янки Купалы: «Что для меня важно – это, конечно же, сохранение социальных гарантий государства, потому что, несмотря на те экономические давления, санкции, потрясения, которые есть, и белорусская экономика их тоже испытывает, хотелось бы, чтобы социальные гарантии государства перед населением сохранились».


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Предстоящее Послание Президента также широко обсуждают в обществе. Люди внимательно следят за курсом, который обозначает Глава государства, поскольку от него во...
 
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