Президент обратится сегодня с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

Источник материала: ОНТ

Сегодня состоится одно из важнейших событий в политической жизни страны. Президент обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Это конституционная обязанность Главы государства. И, несомненно, Президент затронет и тему предстоящего референдума по изменению Конституции.





Впрочем, вопросы, которые поднимает Александр Лукашенко в ежегодных обращениях, касаются самых разных сфер жизни: от политики – внешней и внутренней – до социальной сферы.

И все тезисы Президента проходят через призму вызовов, которые на данном этапе развития стоят перед страной.

Именно поэтому Послание традиционно вызывает большой интерес в обществе и широкий резонанс в СМИ. Кроме того, встреча предполагает не только речь Александра Лукашенко, но и диалог с теми, кто находится в зале. А это более 2,5 тысяч человек.

Выступление Главы государства начнется в 11 часов. Среди участников, кроме парламентариев и делегаций от областей и столицы, высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители государственных органов, средств массовой информации, представители дипломатического корпуса и международных организаций, главы религиозных конфессий, парламентарии прошлых созывов, представители реального сектора экономики, молодежь, журналисты и блогеры. Такой широкий формат – инициатива, предложенная во время работы Президента в регионах, которую Глава государства поддержал.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси: «В итоге базовый сценарий мероприятия был определен следующий: центральная часть – это, конечно, само послание Президента, затем концерт, как подарок для всех приглашенных, но есть еще один важный момент. С учетом того, что приглашено действительно очень много людей и все они люди активные, Глава государства дал согласие ответить на вопросы, которые возможно будут у участников этой встречи».

Фото: БЕЛТА

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