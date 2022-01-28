Скурко и Мартинович предстанут перед судом за уклонение от уплаты ЖКУ на Br10 тыс.

Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минска направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего Андрея Скурко и 33-летнего Егора Мартиновича, которым инкриминировано причинение имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам дела, Скурко и Мартинович, являясь должностными лицами издательского предприятия, а Мартинович - еще и собственником частного унитарного предприятия, с мая 2017 года по июнь 2021-го разместили в квартире, принадлежащей Скурко, офисы этих организаций для осуществления предпринимательской деятельности. При этом обвиняемые не заключили договоры, предусматривающие расчеты за жилищно-коммунальные услуги по тарифам для юридических лиц, - оплачивали услуги по тарифам для населения в отношении жилых помещений, в которых граждане зарегистрированы по месту жительства или пребывания.

Противоправными действиями причинен ущерб РУП "Минскэнерго" и КУП "Минскводоканал" в сумме свыше Br10 тыс., который Скурко и Мартинович возместили в полном объеме.

После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.216 УК.

Избранную ранее в отношении обвиняемых меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней - заключение под стражу.-0-