Сутенера задержали в Бресте

Источник материала: БелТА

28 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте задержали 43-летнего мужчину за вовлечение в занятие проституцией. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

Мужчина познакомился в социальной сети с 42-летней брестчанкой и уговорил ее заняться проституцией. Он самостоятельно находил клиентов, создав в интернете тематическую страницу. На своем автомобиле возил женщину на встречи и делил с ней полученные таким способом деньги.

Во время очередной встречи с клиентом сутенера задержали. Следователи возбудили уголовное дело. Фигурант ранее судим за кражу, его протеже - за незаконный оборот наркотиков.-0-