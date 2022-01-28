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Сутенера задержали в Бресте

28.01.2022 09:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте задержали 43-летнего мужчину за вовлечение в занятие проституцией. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

Мужчина познакомился в социальной сети с 42-летней брестчанкой и уговорил ее заняться проституцией. Он самостоятельно находил клиентов, создав в интернете тематическую страницу. На своем автомобиле возил женщину на встречи и делил с ней полученные таким способом деньги.

Во время очередной встречи с клиентом сутенера задержали. Следователи возбудили уголовное дело. Фигурант ранее судим за кражу, его протеже - за незаконный оборот наркотиков.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Мужчина познакомился в социальной сети с 42-летней брестчанкой и уговорил ее заняться проституцией. Он самостоятельно находил клиентов, создав в интернете...
 
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