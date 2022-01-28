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Послание Президента белорусскому народу и парламенту. Главные тезисы

28.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Послание Президента белорусскому народу и парламенту. Главные тезисы

Обращение Президента к белорусскому народу и парламенту. К этому событию приковано внимание широкой общественности. И не только в Беларуси. Обращение – это конституционная обязанность Главы государства. Вопросы, которые поднимает Александр Лукашенко в ежегодных посланиях, касаются самых разных сфер жизни белорусского общества. И все тезисы Президента проходят через призму вызовов, которые на данном этапе развития стоят перед страной.

(ОБНОВЛЯЕТСЯ) 

Следить за речью Президента можно в эфире ОНТ и на нашем YouTube-канале. Не пропустите!  

ФОТО: БЕЛТА

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Обращение Президента к белорусскому народу и парламенту. К этому событию приковано внимание широкой общественности. И не только в Беларуси. Обращение – это...
 
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