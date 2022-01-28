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Послание Президента белорусскому народу и парламенту. Главные тезисы
Источник материала: ОНТ
Обращение Президента к белорусскому народу и парламенту. К этому событию приковано внимание широкой общественности. И не только в Беларуси. Обращение – это конституционная обязанность Главы государства. Вопросы, которые поднимает Александр Лукашенко в ежегодных посланиях, касаются самых разных сфер жизни белорусского общества. И все тезисы Президента проходят через призму вызовов, которые на данном этапе развития стоят перед страной.
(ОБНОВЛЯЕТСЯ)
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ФОТО: БЕЛТА
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Обращение Президента к белорусскому народу и парламенту. К этому событию приковано внимание широкой общественности. И не только в Беларуси. Обращение – это...
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