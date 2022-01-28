|
Лысые коты увидели в доме кролика. Посмотрите, что они сделали – такого вы и представить себе не могли! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовала пользовательница TikTok katerinka_bright.
В ролике показана необычная реакция котов на нового питомца – кролика. Чтобы как следует разглядеть его, одному из котиков пришлось стать на задние лапы и замереть. Хоть это и не очень помогло.
Пользователей соцсети развеселила реакция питомцев на кролика.
«Я сначала подумала, что лысый котик - это статуэтка, очень клёвые», «Лысый супер!», «Что-то интересное там происходит, даже «Клон» не смотрят», «Очаровашки!», – писали комментаторы.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лысые коты увидели в доме кролика. Посмотрите, что они сделали – такого вы и представить себе не могли! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовала пользовательница TikTok katerinka_bright. В ролике показана необычная реакция котов на нового питомца – кролика. Чтобы как следует разглядеть...
|
Архив (Разное)