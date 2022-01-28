Лысые коты увидели в доме кролика. Посмотрите, что они сделали – такого вы и представить себе не могли! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовала пользовательница TikTok katerinka_bright.

В ролике показана необычная реакция котов на нового питомца – кролика. Чтобы как следует разглядеть его, одному из котиков пришлось стать на задние лапы и замереть. Хоть это и не очень помогло.

Пользователей соцсети развеселила реакция питомцев на кролика.

«Я сначала подумала, что лысый котик - это статуэтка, очень клёвые», «Лысый супер!», «Что-то интересное там происходит, даже «Клон» не смотрят», «Очаровашки!», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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