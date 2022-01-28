﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лысые коты увидели в доме кролика. Посмотрите, что они сделали – такого вы и представить себе не могли! (ВИДЕО)

28.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лысые коты увидели в доме кролика. Посмотрите, что они сделали – такого вы и представить себе не могли! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовала пользовательница TikTok katerinka_bright.

В ролике показана необычная реакция котов на нового питомца – кролика. Чтобы как следует разглядеть его, одному из котиков пришлось стать на задние лапы и замереть. Хоть это и не очень помогло.

Пользователей соцсети развеселила реакция питомцев на кролика.

«Я сначала подумала, что лысый котик - это статуэтка, очень клёвые», «Лысый супер!», «Что-то интересное там происходит, даже «Клон» не смотрят», «Очаровашки!», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Забавное видео опубликовала пользовательница TikTok katerinka_bright. В ролике показана необычная реакция котов на нового питомца – кролика. Чтобы как следует разглядеть...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле рецидивиста приговорили к 12 годам лишения свободы за разбой
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by