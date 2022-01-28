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Названы 3 самых полезных фрукта зимой

28.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы 3 самых полезных фрукта зимой

Диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско в беседе с РИА «Новости» рассказала о наиболее полезных зимних фруктах.

В первую очередь, специалист порекомендовала регулярно употреблять в зимнее время любые местные или привозные, замороженные ягоды.

Фрукты Тараско не советует есть в большом количестве.

Вот топ-3 фруктов, которые специалист выделила для употребления зимой:

Гранат

Бананы

Абрикосы


Фото: Pixabay.com

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Диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско в беседе с РИА «Новости» рассказала о наиболее полезных зимних фруктах. В первую очередь, специалист порекомендовала...
 
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