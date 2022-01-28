Названы 3 самых полезных фрукта зимой

Источник материала: ОНТ

Диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско в беседе с РИА «Новости » рассказала о наиболее полезных зимних фруктах.

В первую очередь, специалист порекомендовала регулярно употреблять в зимнее время любые местные или привозные, замороженные ягоды.

Фрукты Тараско не советует есть в большом количестве.

Вот топ-3 фруктов, которые специалист выделила для употребления зимой:

Гранат

Бананы

Абрикосы





Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Telegram