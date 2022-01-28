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Центризбирком появился в соцсетях
Источник материала: ОНТ
Лайк Центризбиркому! Достоверная и подробная информация о выборах и референдумах теперь в удобном доступе.
ЦИК запустил официальные каналы в социальных сетях и мессенджерах: «Вконтакте», Instagram, Facebook, Telegram и Viber. На каждом ресурсе содержатся оперативные сведения о деятельности комиссии по подготовке и проведению выборов и республиканских референдумов, их результатах, а также о других важных вопросах, касающихся компетенции Центризбиркома.
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Лайк Центризбиркому! Достоверная и подробная информация о выборах и референдумах теперь в удобном доступе. ЦИК запустил официальные каналы в социальных сетях и...
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