Центризбирком появился в соцсетях

Источник материала: ОНТ

Лайк Центризбиркому! Достоверная и подробная информация о выборах и референдумах теперь в удобном доступе.

ЦИК запустил официальные каналы в социальных сетях и мессенджерах: «Вконтакте», Instagram, Facebook, Telegram и Viber. На каждом ресурсе содержатся оперативные сведения о деятельности комиссии по подготовке и проведению выборов и республиканских референдумов, их результатах, а также о других важных вопросах, касающихся компетенции Центризбиркома.

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