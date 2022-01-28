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Как разрабатывают маршруты общественного транспорта в Минске? А какие больше нравятся водителям?
Источник материала: ОНТМинске? А какие больше нравятся водителям?" class="one-news__figure-img">
А вы задумывались о том, как продумывают и разрабатывают те или иные маршруты в нашей столице? И какие из них самые протяжённые.
Автобусы, троллейбусы, электробусы, гибридные автобусы, а также трамваи и маршрутные такси: в Минске ходят практически все виды общественного транспорта. А троллейбусная сеть нашей столицы считается крупнейшей в мире по числу маршрутов. Она же делит первое место с Санкт-Петербургом по длине контактной сети, а с Москвой — по числу троллейбусов.
Практически весь наземный общественный транспорт, который курсирует по дорогам столицы, белорусского производства. В основном при открытии маршрутов автобусам, троллейбусам и трамваям присваивают новые номера. В зависимости от пути следования общественный транспорт начинает работать около пяти утра и заканчивает ближе к часу ночи.
Юрий Мандров – водитель одного из самых протяженных троллейбусных маршрутов в городе. Троллейбус номер 53 начинает путь в Малиновке, а заканчивает аж в Зеленом Луге.
И не стоит ругать водителей автобусов и троллейбусов за то, что вам долго приходится ждать транспорт на остановках. Ведь их работа на самом деле не так проста. День начинается приблизительно в 6 утра, водитель проверяет токоприемники, чистоту в салоне и только после этого выезжает.
К тому же в Беларуси активно развивается электротранспорт. Это большой плюс для экологии городов. К 2025 году планируется заменить на электробусы 35% городского пассажирского транспорта в Минске и областных городах.
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А вы задумывались о том, как продумывают и разрабатывают те или иные маршруты в нашей столице? И какие из них самые протяжённые. Автобусы, троллейбусы, электробусы,...
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