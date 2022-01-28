Как разрабатывают маршруты общественного транспорта в Минске? А какие больше нравятся водителям?

Источник материала: ОНТ

Минске? А какие больше нравятся водителям?" class="one-news__figure-img">

А вы задумывались о том, как продумывают и разрабатывают те или иные маршруты в нашей столице? И какие из них самые протяжённые.

Автобусы, троллейбусы, электробусы, гибридные автобусы, а также трамваи и маршрутные такси: в Минске ходят практически все виды общественного транспорта. А троллейбусная сеть нашей столицы считается крупнейшей в мире по числу маршрутов. Она же делит первое место с Санкт-Петербургом по длине контактной сети, а с Москвой — по числу троллейбусов.

Андрей Илларионов, заместитель директора предприятия «Столичный транспорт и связь»: «Специалисты нашего предприятия на постоянной основе осуществляют мониторинг пассажиров, исходя из полученных данных наши специалисты проводят глубокий анализ и разрабатывают необходимые маршруты для необходимого количества поездок».

Практически весь наземный общественный транспорт, который курсирует по дорогам столицы, белорусского производства. В основном при открытии маршрутов автобусам, троллейбусам и трамваям присваивают новые номера. В зависимости от пути следования общественный транспорт начинает работать около пяти утра и заканчивает ближе к часу ночи.

Андрей Илларионов, заместитель директора предприятия «Столичный транспорт и связь»: «Расписание автобусов, троллейбусов, трамваев осуществляется, исходя из складывающихся пассажиропотоков, которые соответствующим образом изучаются, анализируются, распределяются по количеству подвижного состава, которые необходимы для освоения и распределения маршрутов. Так, в различные часы суток расписание отличается друг от друга, интервалы либо уменьшаются, либо увеличиваются в зависимости от неких направлений маршрутов, от часов, в зависимости от той потребности, которая имеется у населения по передвижению в определенном направлении».

Юрий Мандров – водитель одного из самых протяженных троллейбусных маршрутов в городе. Троллейбус номер 53 начинает путь в Малиновке, а заканчивает аж в Зеленом Луге.

Юрий Мандров, водитель троллейбуса: «53-й маршрут длинный интересный через весь город, людей много, город смотришь. Я не люблю короткие маршруты, много кругов приходится делать, может 10, а тут 3-4 круга, быстро время пролетает, замечательно».

И не стоит ругать водителей автобусов и троллейбусов за то, что вам долго приходится ждать транспорт на остановках. Ведь их работа на самом деле не так проста. День начинается приблизительно в 6 утра, водитель проверяет токоприемники, чистоту в салоне и только после этого выезжает.

Юрий Мандров, водитель троллейбуса: «Пассажиры в основном добрые все, вежливые, отзывчивые, конфетой могут угостить, яблочком. Конфликты бывают? Да, бывает, где-то опоздал, бабушка опоздала в поликлинику или на электричку, придут поругаются, но не часто, я говорю, что я не специально, где-то пробки, где-то светофоры, ДТП, я объясняю, ну вроде входят в положение».

К тому же в Беларуси активно развивается электротранспорт. Это большой плюс для экологии городов. К 2025 году планируется заменить на электробусы 35% городского пассажирского транспорта в Минске и областных городах.

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